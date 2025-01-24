شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 24 يناير 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة 24 يناير 2025، سجل ارتفاعًا ملحوظًا، وبلغ سعر البيع 30560 جنيهًا، هذا الارتفاع يعكس التحرك السوق المحلي رغم التذبذب في الأسعار العالمية للذهب.

يظل الجنيه الذهب من أهم الخيارات للمستثمرين الذين يفضلون الذهب على شكل سبائك أو قطع صغيرة. يؤثر سعر الذهب عالميًا على الأسعار المحلية، حيث سجل الذهب اليوم 2723 دولارًا للأوقية.

من المتوقع أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعها في المستقبل القريب بسبب عدة عوامل، أبرزها استقرار الأسواق العالمية وحالة الطلب على المعدن الأصفر.

وكان مجلس الذهب العالمي، قد أعلن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2024 ليصل إلى إجمالي 10.4 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة 17% عن الربع الثالث من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 12.6 طن.

وكشف تقرير مجلس الذهب تراجع مشتريات الربع الثالث مقارنة بمشتريات الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 38.5% حيث سجل الربع الثاني مشتريات بمقدار 14.4 طن ذهب.