شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «أسيج» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها اعتباراً من 18-05-2025م ولمدة ثلاث سنوات.

وقالت تاريخ فتح باب الترشح: 1446-07-26 الموافق 2025-01-26، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-08-26 الموافق 2025-02-25. سياسة ومعايير الترشح

على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وفقاً لما يلي:

1- استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشيح الواردة في سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.

2- تقديم طلب كتابي موقع من المرشح يعلن فيه عن رغبته بالترشح لعضوية المجلس حسب النموذج خلال المدة المحددة في الإعلان ومرفقاً به كافة الطلبات اللازمة .

3-تعبئة نموذج الملائمة الصادر عن هيئة التأمين بشكل كامل وتزويد الشركة ضمن طلب الترشيح بنسخة كاملة وموقعة بصيغة (PDF) ونسخة إلكترونية بصيغة (Word) مطابقة للنسخة الموقعة.

4-تعبئة نموذج السيرة الذاتية رقم (3) الخاص بهيئة السوق المالية بشكل كامل وتزويد الشركة ضمن طلب الترشيح بنسخة كاملة وموقعة بصيغة (PDF) ونسخة إلكترونية بصيغة (Word) مطابقة للنسخة الموقعة.

5- تقديم نسخة من السيرة الذاتية للمرشح ومؤهلاته العلمية وخبراته، مرفق معها صورة من الهوية الوطنية وجواز السفر للسعوديين وصورة من جواز السفر لغير السعوديين أو صورة من السجل التجاري للشركات و المؤسسات، وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.