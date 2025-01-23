شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يبحث الفرص المشتركة مع شركات عالمية في 6 قطاعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خلال سلسلة لقاءات ثنائية مع عددٍ من رؤساء الشركات العالمية على هامش مشاركته ضمن وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الفرص المشتركة في قطاعات صناعية متقدمة.

وشملت الصناعات التي بحثها وزير الصناعة مع الشركات العالمية: الطيران، والسيارات، والأدوية، واللقاحات، والصناعات الكيميائية، إلى جانب الفرص الواعدة في قطاع التعدين السعودي. الإستراتيجية الوطنية للصناعة جرى خلال الاجتماعات استعراض، أبرز القطاعات الصناعية الواعدة التي تركّز على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وحوافز المملكة وممكّناتها؛ لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي.

وناقش الوزير فرص نقل المعرفة والابتكار في صناعات التقنية الحيوية واللقاحات، والسيارات الكهربائية، بما يتماشى مع خطط المملكة الطموحة إلى أن تصبح مركزًا محوريًا في عددٍ من الصناعات الإستراتيجية المتقدمة.

وتضمنت لقاءات الوزير الخريّف على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي؛ الاجتماع مع الرئيس التنفيذي لشركة "رويال فيليبس"، ونائب الرئيس في شركة "فايزر-Pfizer" الدولية الرائدة في تصنيع الأدوية، والرئيس التنفيذي لشركة "إينرايد" لصناعة السيارات، ورئيس شركة "تيك ريسورسز" التعدينية، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة "UPL" الهندية، ورئيس شركة "هانيويل" البارزة في تصنيع أنظمة الطيران.