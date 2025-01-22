شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاربعاء 22-1-2025 فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الاربعاء في الكويت حيث سجل عيار 18 مبلغ 20.300 دينار، ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين

عيار 24 سجل 27.050 دينار

عيار 22 سجل 24.800 دينار

عيار 21 سجل 23.675 دينار

عيار 18 سجل 20.300 دينار

عيار 14 سجل 15.775 دينار

عيار 12 سجل 13.525 دينار

الاونصة سجلت 841.375 دينار

الجنيه الذهب سجل 189.350 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2725.43 دولار



وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.