الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الاربعاء 22-1-2025 فى الكويت

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سعر الذهب اليوم الاربعاء 22-1-2025 فى الكويت

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأربعاء، 22 يناير 2025 08:00 ص

ننشر سعر الذهب اليوم الاربعاء  في الكويت  حيث سجل عيار 18 مبلغ  20.300 دينار، ويعد سعر الذهب في الكويت  من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين

عيار 24 سجل       27.050 دينار
عيار 22 سجل       24.800 دينار
عيار 21 سجل       23.675 دينار
عيار 18 سجل       20.300 دينار
عيار 14 سجل       15.775 دينار
عيار 12 سجل       13.525 دينار
الاونصة سجلت      841.375 دينار
الجنيه الذهب سجل  189.350 دينار
الأونصة بالدولار سجلت   2725.43 دولار


وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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