شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 20-1-2025 فى الكويت.. عيار 21 يسجل 23.500 دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الإثنين في الكويت حيث سجل عيار 18 مبلغ 20.125 دينار، ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين.

وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

سعر الذهب اليوم الاثنين في الكويت:

عيار 24 يسجل 26.850 دينار

عيار 22 يسجل 24.600 دينار

عيار 21 يسجل 23.500 دينار

عيار 18 يسجل 20.125 دينار

عيار 14 يسجل 15.650 دينار

عيار 12 يسجل 13.425 دينار

الاونصة تسجل 834.925 دينار

الجنيه الذهب يسجل 187.900 دينار

الأونصة بالدولار تسجل 2707.39 دولار

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.