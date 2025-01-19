شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يتلقى دفعة جديدة من بيانات التضخم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية ذروته يوم الأربعاء الماضي بفضل موجة كبيرة للمستثمرين تدفعهم للمخاطرة في حالة من التفاؤل وسط تقارير الأرباح المشجعة في الولايات المتحدة وتقرير مؤشر أسعار المستهلك وهو ما كان له انعكاس على الأسواق العالمية، وفق ما أوردت منصة إف إكس ستريت الأمريكية. ارتفاع سعر الذهب زاد سعر الذهب ليسجل 2695.96 دولاراً للأوقية يوم الأربعاء بعدما أعلنت البنوك الأمريكية الكبرى عن نتائج فاقت التوقعات فتضاعفت أرباح "جولدمان ساكس" في الربع الرابع في حين أعلن "جي بي مورجان" أن إدارة الأصول والثروات الكبيرة نمت في نفس الفترة. مؤشرات التضخم الأمريكي أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن التضخم في الولايات المتحدة كما تم قياسه من خلال التغير في مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.9% على أساس سنوي في ديسمبر من 2.7٪ في نوفمبر وهو ما يتوافق مع التوقعات.

وبالمقارنة مع الشهر السابق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4٪، بعد إضافة 0.3٪ في الشهر السابق.

وزاد مؤشر أسعار المستهلك الأساسي السنوي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة بنسبة 3.2% أقل من المتوقع بنسبة 3.3%.

أدت الأخبار إلى ارتفاع الأسهم وانخفاض عوائد السندات حيث رفع المستثمرون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة القادمة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. مبيعات التجزئة الأمريكية لن يكون للبيانات والقياسات الاقتصادية الكلية الكثير لتقدمه في الأيام المقبلة باستثناء مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس.

ومن المتوقع أن تنمو المبيعات بنسبة 0.6% في ديسمبر بعد أن زادت بنسبة 0.7% في نوفمبر.

لماذا يعتبر الذهب ملاذاً آمناً جيداً حتى الآن رغم ارتفاع أسعاره؟ توقعات الذهب قصيرة المدى قال محللون أن المعدن النفيس يجري تداوله عند مستوى 2690 دولار مع الحفاظ على النغمة الصعودية حيث يستمر في التطور فوق جميع متوسطاته المتحركة على الرغم من أن المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 و يوم100 يتقاربان حول مستوى 2635 دولار.

في الوقت نفسه، تتجه المؤشرات الفنية للأعلى ضمن مستويات إيجابية ما يقول أن المستثمرين مازالوا في خانة الاتجاه الصعودي والاقبال على التدوال في أسواق الذهب وفي الاقبال على شراء المعدن النفيس.

ووفقًا لمستويات المقاومة الصعودية للذهب فهي تتجه إلى اتجاه رقم 2700 دولار للأوقية وتتخطاها وفق 3ثلاث مستويات سعرية من مستوى 2697 دولار إلى قفزة كبيرة بــ 2725 إلى مستوى الارتفاع الأكبر خلال فترة متوسطة بـ2738 دولار للأوقية (الأونصة). ارتفاع الذهب خلال عام كان عام 2024 عامًا مذهلًا للذهب حيث ارتفع بنحو 28% ولمس أعلى مستوى على الإطلاق عند 2790 دولارًا ليحقق عام 2024 أقوى أداء سنوي للمعدن منذ عام 2010 عندما ارتفع بنسبة 26% في عام واحد.

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ويظل المعدن الثمين صاعدًا في الرسوم البيانية على الرغم من تباين ثقة المستثمرين مابينه ومابين أسواق الأسهم والعملات.

وقد يكون عام 2025 واعدًا أيضًا لأسعار الذهب حيث قد يؤدي سلوك ترامب إلى تحويل الأموال من الأسهم إلى المعدن الثمين مرة أخرى، وفق ما ذكر موقع واتشير. قفزة الذهب المحتملة وسبق ونشر بنك الاستثمار "جولدمان ساكس" تقريرًا يتنبأ بأن سعر الذهب قد يصل إلى 3000 دولار في عام 2025 ما يمثل ارتفاعًا وعائدًا على الاستثمار بنحو 12.7% من سعره الحالي.