شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يحصل على دعم فني من الاتحاد الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في الفوز من بين اثنين فقط من مصر للحصول على دعم فني ضمن برنامج، Euromed Cluster Forward- Cluster Booster Programme الممول من الاتحاد الأوروبي.

وأشار المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن مدة البرنامج 18 شهرًا ويهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والإدارية للتجمعات الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يمثل خطوة استراتيجية لدعم تنافسية قطاع الصناعات الهندسية في مصر.

وأوضح المجلس، أن البرنامج يستهدف تقديم الدعم الفني لتعزيز الكفاءة التشغيلية للفريق التنفيذي للمجلس وبناء القدرات ودعم التحول الأخضر والطاقة المتجددة من خلال ورش العمل والتدريب للفريق التنفيذي والأعضاء.

وأكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على أن نجاح المجلس في الحصول على هذا الدعم ضمن مساعي التطوير والابتكار والرقمنة ونقل التكنولوجيا سيكون أحد دعائم تحقيق المزيد من النجاحات في ملف زيادة الصادرات خلال 2025.

وأضاف "الصياد" أن الدعم الفني ضمن برنامج، Euromed Cluster Forward- Cluster Booster Programme الممول من الاتحاد الأوروبي، يعكس التزام المجلس المستمر بتعزيز مكانة قطاع الصناعات الهندسية المصري محليًا ودوليًا، وضمان استدامته وتنافسيته.



وأكد رئيس المجلس، على أن النجاح الكبير لخطط زيادة الصادرات التي يتبناها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلي أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات 145 مليار دولار في 2030.



وأوضح "الصياد"، أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي، كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق الدولية ومساهم رئيسي في دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات للمستويات المطلوبة، كما أنه قطاع يشهد نمو تصنيعي وتصديري بشكل مستدام.