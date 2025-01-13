شكرا لقرائتكم خبر عن البنك السعودي الفرنسي: إيداع عائد بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أودع البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف) عوائد عملية بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين الناتجة عن زيادة رأس مال البنك بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الإثنين 22-06-1446هـ الموافق 23-12-2024م.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم: 1446-06-30 الموافق 2024-12-31.
وأضاف أن عدد الأسهم المباعة 5528، فيما بلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم 87,742.48 ريالا.
وأفاد بأن متوسط سعر البيع لكل سهم 15.90 ريال، مشيرة إلى أن تاريخ إيداع مبالغ بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين 1446-07-13 الموافق 2025-01-13.
ونوه بتوزيع العائد من عملية بيع كسور الأسهم عن طريق البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف)، وذلك بإيداع عائد بيع كسور الأسهم في الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين المستحقين.
ويمكن لأي مساهم من مساهمي البنك في حالة تعثر عملية الإيداع مراجعة أقرب فرع من فروع البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف) لاستلام مستحقاته.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم: 1446-06-30 الموافق 2024-12-31.
وأضاف أن عدد الأسهم المباعة 5528، فيما بلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم 87,742.48 ريالا.
وأفاد بأن متوسط سعر البيع لكل سهم 15.90 ريال، مشيرة إلى أن تاريخ إيداع مبالغ بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين 1446-07-13 الموافق 2025-01-13.
ونوه بتوزيع العائد من عملية بيع كسور الأسهم عن طريق البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف)، وذلك بإيداع عائد بيع كسور الأسهم في الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين المستحقين.
ويمكن لأي مساهم من مساهمي البنك في حالة تعثر عملية الإيداع مراجعة أقرب فرع من فروع البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف) لاستلام مستحقاته.