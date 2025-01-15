شكرا لقرائتكم خبر عن أذكار الصباح.. أصبَحْنا وأصبَح المُلْكُ للهِ والحمدُ للهِ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحمد لله الذى أحيانا بعدما أماتنا، والمقصود بالموت هنا هو الموتة الصغرى، لذا وجب علينا أن نحمده سبحانه وتعالى على عظيم كرمه، ومع إشراقة شمس يوم جديد وصباح يوم الاربعاء الموافق 15 يناير 2025، نستقبل يومًا جديدًا مليئًا بالآمال والتحديات، فيقول الإمام النووى فى كتاب الأذكار: ورد فى سنن أبى داود، والترمذى، وابن ماجه وغيرها بالأسانيد الصحيحة، عن أبى هريرة رضى الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: " اللَّهُمَّ بِكَ أصْبَحْنا وَبِكَ أمْسَيْنا، وَبِكَ نَحْيا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ " وإذا أمسى قال: " اللَّهُمَّ بِكَ أمْسَيْنا، وَبِكَ نَحْيا، وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ " قال الترمذي: حديث حسن.



كما روى بالإِسناد الصحيح فى سنن أبى داود، والترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال: يارسول الله مُرْنى بكلمات أقولهنّ إذا أصبحتُ وإذا أمسيت، قال: " قُلِ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ والأرض، عالم الغيب وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شئ ومليكه، أشْهَدُ أن لا إِلهَ إلا أنْتَ، أعوذ بك من شر نفسى وَشَرِّ الشَّيْطانِ وَشِرْكِهِ، قالَ: قُلْها إذا أصْبَحْتَ وَإذَا أمْسَيْتَ وَإذَا أخَذْتَ مَضْجَعَكَ " قال الترمذي: حديث حسن صحيح

أذكار الصباح كاملة

اللهمَّ بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموتُ وإليك النُّشورُ

بسم اللَّهِ الَّذى لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ فى الأرضِ ولا فى السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ» (ثلاث مرات).

أَصبَحْنا على فِطرةِ الإسلامِ، وكَلِمةِ الإخلاصِ، ودِينِ نَبيِّنا محمَّدٍ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- ومِلَّةِ أبِينا إبراهيمَ، حَنيفًا مُسلِمًا، وما كان مِنَ المُشرِكينَ.

أصبَحْنا وأصبَح المُلْكُ للهِ، والحمدُ للهِ، أسأَلُكَ مِن خيرِ هذا اليومِ ومِن خيرِ ما فيه وخيرِ ما بعدَه، وأعوذُ بكَ مِن الكسَلِ والهرَمِ وسوءِ العُمُرِ وفتنةِ الدَّجَّالِ وعذابِ القبرِ.

اللهمَّ إنى أسألُك العفوَ والعافيةَ فى الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إنى أسألُك العفوَ والعافيةَ فى دِينى ودنياى وأهلى ومالى، اللهمَّ استُرْ عوراتى وآمِنْ روعاتى، واحفظنى من بين يدى ومن خلفى وعن يمينى وعن شمالى ومن فوقى، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.

رضيتُ باللهِ ربًّا وبالإسلامِ دينًا وبمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نبيًّا.

يا حى يا قيومُ برحمتك أستغيثُ، أَصلِحْ لى شأنى كلَّه، ولا تَكِلْنى إلى نفسى طرفَةَ عَينٍ أبدًا.

لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريك له له المُلكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

اللهمَّ إنى أسألُك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا.

اللَّهُمَّ أنتَ ربِّى لا إلَهَ إلا أنتَ خلَقتَنى وأَنا عبدُكَ وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استطَعتُ أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ على وأبوءُ بذَنبى فاغفِر لى فإنَّهُ لا يغفرُ الذُّنوبَ إلا أنتَ.

حَسْبِى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إلا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (سبع مرات).

سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ، (ثلاث مرات).