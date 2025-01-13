شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين أمام الجنيه المصري بعدد من البنوك والان مع تفاصيل الخبر

يرصد الخليج 365 لقراءه سعر الدولار اليوم الاثنين 13-1-2025 وفقا لاخر تحديث بعدد من البنوك المصرية ، حيث سجل بالبنك المركزى المصرى اليوم 50.50 جنيه للشراء و 50.63 جنيه للبيع .

و سجل سعر الدولار اليوم الاثنين بالبنك الأهلى المصرى 50.51 جنيه للشراء و 50.61 جنيه للبيع و بنك مصر سعر جنيه للشراء و 50.51 جنيه و 50.61 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.51 جنيه 50.61 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.51 جنيه للشراء و 50.61 جنيه للبيع

و سجل سعر الدولار فى البنوك في بداية تعاملات اليوم بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.