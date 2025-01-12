شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الإجازة.. سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يرتفع إلى 3800 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025، خلال التعاملات الصباحية اليوم عقب ارتفاع بحوالي 15 جنيهاً، رغم الأجازة الأسبوعية لسوق الذهب وتوقف التداول العالي على الذهب.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4343 جنيها.

عيار 21 يسجل 3800 جنيه.

عيار 18 يسجل 3257 جنيها.

عيار 14 يسجل 2533 جنيها.

الجنيه الذهب 30080 جنيها.

ما هي توقعات بنوك الاستثمار للذهب؟

ورفع سيتى بنك توقعاته لـ أسعار الذهب ويرى أنه خلال عام 2025 قد يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة، فى ظل الضغوط على الاقتصاد الأمريكى والأزمات المتواصلة فى الشرق الأوسط ومشتريات البنوك المركزية من الذهب.

ويرى جى بى مورجان نظرة أكثر تحفظًا متوقعًا أن يصل متوسط سعر الذهب إلى 2600 دولار للأونصة، مع إمكانية تجاوز هذه المستويات فى وقت أبكر من المتوقع، مدعومًا بالسياسات النقدية المتوقعة وانخفاض التضخم وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.