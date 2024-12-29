شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم في مصر تستقر عند 290 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار اللحوم في مصر حالة من الاستقرار، حيث نجحت الجهود المبذولة في زيادة المعروض من اللحوم في الأسواق، مما ساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء على ميزانيتهم.

ويسجل كيلو اللحوم مستويات تبدأ من 290 جنيها وهو أقل سعر في الأسواق لدى منافذ أمان ويصل 310 جنيهات لبعض قطعيات اللحوم المميزة وفي بعض المنافذ يختلف السعر وفق حجم الدهون، وهناك قطعيات معينة سعرها يتجاوز هذه المستويات

ويسجل سعر كيلو اللحوم لدى الجزارين 350 و 420 جنيها للكيلو في محلات الجزارة حسب المناطق داخل كل محافظة، ويزيد السعر قليلا في الهايبر ماركت الكبيرة ويصل 480 جنيها إلى 490 جنيها

يعود استقرار أسعار اللحوم في مصر إلى الزيادة الملحوظة في المعروض من اللحوم في الأسواق، والتي جاءت نتيجة لجهود الحكومة وقطاع الإنتاج الحيواني في زيادة الإنتاج وتوفير اللحوم بأسعار مناسبة للمستهلكين.

وتتراوح أسعار اللحوم بمناطق متفرقة في القاهرة بين 300 إلى 330 جنيها في منافذ أمان وجهاز الخدمة الوطنية وفق القطعيات في المنافذ الحكومية.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.