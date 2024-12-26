شكرا لقرائتكم خبر عن «اليمامة للحديد» تتحول للربحية بـ70.8 مليون ريال في عام والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن التحول للربحية جاء نتيجة انخفاض تكلفة المبيعات في قطاعات الإنشاءات والكهرباء والطاقة الشمسية بنسب 20.82% ، 7.56% ، 10.35% على التوالي.

وأوضحت أن هذه النسب أعلى من نسب الإنخفاض في أسعار بيع المنتجات في قطاعي الإنشاءات والكهرباء البالغة 8.33% و4.93%على التوالي.

وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب: ارتفاع كمية وقيمة المبيعات في قطاع الطاقة المتجددة بنسبة 340.45% و 303.78%، وانخفاض الأعباء التمويلية بمبلغ 2.103 مليون ريال بنسبة 3.05% نتيجة انخفاض أرصدة القروض قصيرة الأجل.

وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع المصاريف الإدارية بمبلغ 11.350 و6.896 مليون ريال وبنسبة 54.94% و 14.88% على التوالي. الدمام - شريف احمد - تحولت شركة اليمامة للصناعات الحديدية للربحية في السنة المالية المنتهية 30 - 9- 2024.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن الشركة حققت أرباحا في السنة المالية تقدر بـ 70.8 مليون ريال، مقابل خسائر بـ128.4 مليون ريال في السنة الماضية.وأضافت أن التحول للربحية جاء نتيجة انخفاض تكلفة المبيعات في قطاعات الإنشاءات والكهرباء والطاقة الشمسية بنسب 20.82% ، 7.56% ، 10.35% على التوالي.وأوضحت أن هذه النسب أعلى من نسب الإنخفاض في أسعار بيع المنتجات في قطاعي الإنشاءات والكهرباء البالغة 8.33% و4.93%على التوالي.وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب: ارتفاع كمية وقيمة المبيعات في قطاع الطاقة المتجددة بنسبة 340.45% و 303.78%، وانخفاض الأعباء التمويلية بمبلغ 2.103 مليون ريال بنسبة 3.05% نتيجة انخفاض أرصدة القروض قصيرة الأجل.وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع المصاريف الإدارية بمبلغ 11.350 و6.896 مليون ريال وبنسبة 54.94% و 14.88% على التوالي.