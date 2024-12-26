شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 فى سوريا عيار 21 بـ956.000 ليرة والان مع تفاصيل الخبر

يعد سعر الذهب في سوريا من المؤشرات الاقتصادية التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في سوريا تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الليرة السورى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 فى سوريا كالتالى:



سعر الذهب عيار 24

سجل 109.300 ليرة

سعر الذهب عيار 22

سجل 100.200 ليرة

سعر الذهب عيار 21

سجل 956.000 ليرة

سعر الذهب عيار 18

سجل 820.000 ليرة

سعر الذهب عيار 14

سجل 637.000 ليرة

شهدت العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا حيث تم تداولها لعقود فبراير عند 2,632.41 دولارًا للأونصة، بزيادة قدرها 0.16%. وقد وصلت الأسعار إلى ارتفاع سابق عند 2,634.61 دولارًا. يبدو أن الذهب قد يجد نقاط دعم عند 2,596.70 دولارًا ومقاومة عند 2,667.60 دولارًا.

في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.