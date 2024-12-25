“منشآت” تختتم جولة الامتياز التجاري في محافظة جدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ممثلة بمركز الامتياز التجاري؛ جولة الامتياز التجاري في محافظة جدة، وذلك بشراكة مع وزارة التجارة، وبرنامج التحول الوطني، وبنك التنمية الاجتماعية، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمركز السعودي للأعمال، ومشاركة 30 علامة تجارية.

وهدفت الجولة إلى زيادة الوعي والثقافة عن الامتياز التجاري وجوانبه المختلفة متضمنة القانونية والتشغيلية والتسويقية، وتحفيز التوسع والاستثمار عبر نموذج عمل الامتياز التجاري، والعمل على استعراض قصص نجاحها، إلى جانب توفير بيئة استثمارية متكاملة من خلال مشاركة الجهات الممكنة والاستشارية، ومانحي العلامات التجارية وأصحاب الامتياز المحتملين.

ووصل مجموع ما حققته الجولة في محطاتها السابقة مشاركة أكثر من 115 علامة تجارية، فيما جرى تقديم 42 ورشة عمل؛ لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التعرف على أهم الأساسيات في مجال الامتياز التجاري.

وعُقدت خلال جولة جدة جلسة حوارية تناولت فرص التوسع والانطلاق بالامتياز التجاري في المحافظة والحركة الاقتصادية، كما تضمنت الجولة 12 ورشة عمل متخصصة؛ ومجموعة من الجلسات الاستشارية والإرشادية.

كما شهدت الجولة توقيع العديد من اتفاقيات الامتياز التجاري لدعم النمو والتوسع لرواد الأعمال وأصحاب العلامات التجارية المشاركة.

وتستكمل “منشآت” جولة الامتياز التجاري في منطقة جازان التي تعد المحطة الخامسة من أصل 14 محطة حول المملكة، وذلك خلال الفترة من 13 – 14 يناير للعام القادم، كما يمكن للمهتمين التسجيل لحضور الجولة، عبر الرابط: https://franchisesa.monshaat.gov.sa/step1 .

يذكر أن “منشآت” تنظم مجموعة من جولات الامتياز التجاري في مناطق المملكة المختلفة؛ بهدف التعريف بالخدمات والبرامج المقدمة لدعم منظومة الامتياز التجاري، مما يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي ونمو الاقتصاد الوطني.

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