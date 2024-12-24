“المركزي الروسي” يرفع سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار العملات الرئيسية أمام الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 73 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 101.6143 روبل.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.29 روبل، ليبلغ 105.2512 روبلات, بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 16 كوبيكًا، ليصل إلى 13.8254 روبلًا.

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