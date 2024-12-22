شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الغاز تصعد لأعلى مستوى في عامين بسبب روسيا والبرد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياتها في عامين تقريبًا، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رفض روسيا تجديد اتفاقية مرور الغاز عبر أوكرانيا، إضافة إلى مخاوف من موجة برد قارسة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية في وقت برزت فيه دلائل لانخفاض المعروض في الولايات المتحدة كما أشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى زيادة ارتفاع الأسعار، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز. أسعار الغاز في أوروبا تتداول أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي عند أقل بقليل من 44 يورو لكل ميجاوات في الساعة، بعد زيادة كبيرة في الجلسة السابقة بسبب المستقبل غير المؤكد لطريق نقل الغاز عبر أوكرانيا، وفق ما ذكرت منصة إنفيستيتج.

وارتفع عقد تي تي إف القياسي بنسبة 1.5%، ليتداول عند 43.73 يورو لكل ميجاوات في الساعة مسجلاً زيادة بأكثر من 6% خلال أسبوع.

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ومن المقرر أن ينتهي عقد تدفق الوقود الروسي عبر أوكرانيا في غضون أقل من أسبوعين وقد دفع هذا الزعماء الأوروبيين إلى البحث عن بديل محتمل للحفاظ على سلامة الإمدادات. الطلب على الغاز وفي الوقت نفسه، شهد الطلب على الغاز في أوروبا نموًا كبيرًا، مما أدى إلى انخفاض سريع في مخزونات الغاز وبالتالي ارتفاع الأسعار وتُظهِر صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب من النرويج اتجاهًا نزوليًا مقارنة بالعام السابق.

ومع ذلك، هناك زيادة طفيفة في واردات الغاز الطبيعي المسال، على الرغم من أنها لا تزال أقل من الأرقام المسجلة في العامين الماضيين.

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ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي القياسي إلى 3.66 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu) وهو أعلى مستوى منذ يناير 2023، كما ارتفعت بنسبة 40٪ منذ بداية العام. مخاوف من انخفاض إمدادات الغاز يشير الاهتمام المفتوح بعقود الغاز الآجلة إلى أن المتداولين يشعرون بالقلق بشأن زيادة الطلب وسط شتاء بارد، وتوقف الإمدادات الروسية.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة المتوسطة في نصف الكرة الشمالي، بما في ذلك أوروبا والصين واليابان إلى ما دون المتوسط هذا العام مما قد يؤدي على الأرجح إلى ارتفاع الطلب على التدفئة.

وبحسب تقرير صادر عن مجموعة "إي بي دبليو أناليتيكس" فإن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي "كان مدفوعا في المقام الأول بتوقعات الطقس الباردة في منتصف يناير"، وقد يرتفع الطلب اليومي على التدفئة بمقدار 18 مليار قدم مكعب.

وعلى جانب العرض، قد يؤدي تصاعد التوترات الجيوسياسية بين روسيا والغرب إلى فرض المزيد من العقوبات على إمدادات الغاز الروسية.

وعلاوة على ذلك، انخفضت مخزونات الغاز الطبيعي العاملة بحلول الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر وهو سحب صاف بلغ 125 مليار قدم مكعب عن الأسبوع السابق، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. كبار موردي الغاز العالميين أصبحت الولايات المتحدة والنرويج الموردين الرئيسيين للغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد روسيا.

وارتفعت الأسعار إلى أكثر من 10 ملايين وحدة حرارية بريطانية في أغسطس 2022 ولكنها انخفضت إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات عند 1.53 مليون وحدة حرارية بريطانية في أواخر فبراير بسبب العرض الزائد بعد أن زادت الولايات المتحدة الإنتاج.

ومن أجل استقرار الأسعار، خفض كبار المنتجين الأمريكيين بما في ذلك "إي كيو تي" و"كوتيرا إنيرجي" إنتاجهم في أغسطس.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي من 1.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أواخر أغسطس إلى 3.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حاليا، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 190% في أربعة أشهر.

كما ساهمت الاضطرابات في الإنتاج الناجمة عن إعصار رافائيل في خليج المكسيك في الاتجاه الصعودي في نوفمبر. توقعات أسعار الغاز في الأمد القريب، قد تظل أسعار الغاز الطبيعي متقلبة في ظل رئاسة ترامب ومن المرجح أن يشجع الرئيس الأمريكي المنتخب على زيادة إمدادات الوقود الأحفوري مما يجعل العرض والطلب أكثر توازناً.

وتظل توقعات الطلب على المدى الطويل إيجابية. ومن المتوقع أن يكون الغاز الطبيعي مصدر الطاقة الرئيسي لشركات التكنولوجيا لبناء مراكز البيانات الضخمة الخاصة بها وسط سباق الذكاء الاصطناعي المتزايد.

وبحسب شركة "ستاندرد آند بورز كوميديتي إنسايتس" فإن "الطلب العالمي على الطاقة سيرتفع بمقدار الثلث في السنوات العشر المقبلة، بما في ذلك الطلب على مراكز البيانات"، و"سيلعب الغاز الطبيعي دوراً مهماً كمصدر أساسي للطاقة".

ومن المتوقع أن يضيف الغاز الطبيعي 47 جيجاوات سنويا بين عامي 2024 و2035.