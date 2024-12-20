بضغط من تحريك أسعار الفائدة الأمريكية.. انخفاض أسعار الذهب إلى 2596.89 دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

يتجه الذهب نحو تسجيل تراجع أسبوعي بعد إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى إبطاء خفض أسعار الفائدة في 2025، في وقت يترقب فيه السوق بيانات الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية في الأسواق الآسيوية 2596.89 دولارًا للأوقية، لكن المعدن النفيس خسر نحو اثنين في المئة على مدار الأسبوع. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 2611.30 دولارًا للأوقية.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وهو مقياس التضخم للحصول على المزيد من الأدلة حول التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة.

وقلّص البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما دفع إشارة البنك عن التباطؤ المتوقع في خفض أسعار الفائدة الذهب إلى أدنى مستوى له منذ 18 نوفمبر.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تتجه الفضة لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر 2023، وتراجعت في المعاملات الفورية 0.4 في المئة مسجلة 28.92 دولارًا للأوقية، فيما انخفض البلاتين 0.3 في المئة إلى 920.80 دولارًا للأوقية، واستقر البلاديوم عند 906.47 دولارات للأوقية.

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