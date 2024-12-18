شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاونية للتأمين» تحصل على تصنيف ائتماني «A مستقر» والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية