شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاونية للتأمين» تحصل على تصنيف ائتماني «A مستقر» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تسلمت شركة التعاونية للتأمين تقرير ستاندرد آند بورز وكالة التصنيف العالمية والذي يتضمن حصولها على تصنيف ائتماني A مستقر.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن هذا التصنيف يعتبر من المؤشرات الهامة التي تعكس قوة الوضع المالي للشركة وإدارة المخاطر والحوكمة وكفاءة إدارة الشركة وغيرها.
ومنحت ستاندرد أند بورز نظرة مستقبلية مستقرة للتعاونية نظراً لتوقعاتها بأن تحافظ الشركة على مكانتها داخل السوق المحلي، فضلًا عن معدل كفاية رأس مالها المدعومة بأنشطتها الاكتتابية والاستثمارية خلال العامين القادمين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن هذا التصنيف يعتبر من المؤشرات الهامة التي تعكس قوة الوضع المالي للشركة وإدارة المخاطر والحوكمة وكفاءة إدارة الشركة وغيرها.
ومنحت ستاندرد أند بورز نظرة مستقبلية مستقرة للتعاونية نظراً لتوقعاتها بأن تحافظ الشركة على مكانتها داخل السوق المحلي، فضلًا عن معدل كفاية رأس مالها المدعومة بأنشطتها الاكتتابية والاستثمارية خلال العامين القادمين.