شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال أعمال الإسكندرية: زيادة أسعار الدولار فى مصر لا تخوف منه والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، أن مصر تمر بعملية إصلاح اقتصادى مهمة للغاية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن كافة الأطراف بدءًا من الحكومة وصولًا إلى الشركات ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية ورجال الأعمال، يسعون نحو زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتحسين التنافسية.

و كشف هنو، خلال المائدة المستديرة التى نظمتها جمعية رجال أعمال اسكندرية اليوم، بحضور كل من هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، و نيرمين مميش، والمهندس أحمد منسى، أعضاء مجلس الإدارة، والمهندس نادر أحمد، مدير مركز التدريب والتأهيل المهني( فى تك)، ومحمد إسماعيل، مدير شؤون المتابعة بالجمعية، عن قرب إصدار تقرير متكامل عن تنافسية مناخ الاستثمار فى السوق المصرى، فيما يجرى التجهيز لتقرير أخر عن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتضمن كل ما يخص القطاع وكيفية تنميته.



وصرح هنو، بأن حجم التمويلات التى خصصت لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى نحو 19 محافظة، بلغ 46 مليار جنيه، حيث تم تمويل قروض بقيمة 7.4 مليون جنيه، لنحو 2.8 مليون عميل من المشروعات الصغيرة.



وأعلن هنو، أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيمنح الجمعية تمويل بقيمة 81 مليون جنيه خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى مقارنه بنحو 40 مليون جنيه حصلت عليهم الجمعية العام المالى الماضى، مشيرًا إلى أن أبرز القطاعات المستهدفة من هذا التمويل هى المشروعات الصغيرة القائمة على الزراعة والتصنيع الزراعى، و ستوجه للمنشآت القائمة فى المناطق النائية بصعيد مصر.



ولفت هنو، إلى أنه بنهاية 2024 ستسجل الجمعية حجم إقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 11.5 مليار جنيه بمعدل مليار جنيه شهريًا، بعدد قروض نحو 719 الف قرض، لنحو 720 ألف عميل.



وأكد هنو، أن مصر حاليا بدأت فى تخطى الأزمة الاقتصادية التى واجهتها خلال العامين الماضيين، ولكن تجاوز كافة أثارها يتطلب وقتا، مشيرًا إلى أن هناك إقبال من المستثمرين الأجانب واهتمام بالقدوم لمصر والاستثمار فيها مؤخرًا، كما أن هناك رغبة من الشركات لدراسة السوق للاستفادة من الحوافز و التسهيلات الحكومية وتكلفة الطاقة والاتفاقيات التجارية، والموقع الاستراتيجي.

و أشار هنو، إلى قرب إصدار الجمعية مؤشر إصلاح سيقيس بصفة دورية إصلاحات مناخ الأعمال من وجهة نظر القطاع الخاص مع مراعاة الخصوصية المصرية (القطاع الرسمي)، وذلك خلال ال 6 أشهر المقبلة.



وعن الإسكندرية، قال هنو، إن محافظة الإسكندرية لديها نحو 40٪ من المنشآت الصناعية المرخصة من إجمالى المشروعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تميزها بوجود 3 موانيء تمر من خلالها الصادرات المصرية للدول الأخرى.



من جانبه، أكد هيثم القيار، الأمين العام لجمعية رجال أعمال اسكندرية، أن ارتفاع أسعار صرف العملة الأجنبية من الدولار فى السوق المصرى غير مقلق،لافتا إلى أن زيادة أسعار الصرف بين العملات أمر طبيعى بكافة دول العالم، ولا يوجد لها تأثير قوى.



و أشار القيار، إلى أن تأثير زيادة أسعار الدولار فى السوق المصرى محدود، ولا يوجد أى تخوف منه طالما هناك استقرار فى قدرة البنك المركزى على توفير العمله الأجنبية لعملية الاستيراد، لافتًا إلى أن هناك ثقة فى قدرة الحكومة ممثلة فى البنك المركزى على توفير العملات المطلوبة لاستيراد الخامات، فالمنظومة المالية مستقرة ولا يوجد أزمة عملة خلال أخر 6 أشهر والنظام المالى فى ثبات.



وقالت نيرمين مميش، عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، أن أحد أهم قطاعات الجمعية هى مؤسسة أعمال، والتى لها دور خدمى فى شتى جوانب الحياة اليومية للمواطن السكندرى، التى منها القطاع الطبى، والتنمية المستدامة، إضافة إلى دوره فى توفير الأجهزة للمستشفيات، ودعم المدارس بالفصول والمعامل، فضلًا عن دعم المؤسسة للناجيات من الأمراض القاسية.



من جانبه، أكد المهندس أحمد منسى، الأمين العام المساعد للجمعية، أهمية تعميم التميز الحكومى، و حث كافة المؤسسات للمشاركة بما يكفل سد الفجوة بين الوضع الحالى، والمعايير المميزة الخاصة بجودة العمل الحكومي.