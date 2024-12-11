شكرا لقرائتكم خبر عن «كلين لايف» تستحوذ على 100% من حصص الشركاء بـ«حياة النظيفة» والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وأضافت أن الطرف الثاني للصفقة عدة شركاء (أطراف ذات علاقة) وهم: عبدالله الناصر، ومحمد الناصر، وعبدالعزيز الناصر، وعبدالرحمن الناصر.

ونوهت كلين لايف بتمويل الصفقة من الموارد الذاتية للشركة.

طريقة تمويل الصفقة الموارد الذاتية للشركة

يتوافق هذا الاستثمار مع استراتيجية شركة حياة النظافة في رفع كفاءة الحوكمة في تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة وتحقيق أفضل عائد مالي للشركة.

وأفادت بأن كافة أنشطة وخدمات الشركة المستحوذ عليها تقدم لشركة حياة النظافة.

وتوقعت خفض حجم التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وخفض للمصروفات والتكاليف. الدمام - شريف احمد - أتمت شركة حياة النظافة (كلين لايف)، أمس الأول، إجراءات الاستحواذ على 100% من حصص الشركاء بشركة حياة النظيفة المحدودة.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، بلغت قيمة الصفقة 40 ألف ريال.وأضافت أن الطرف الثاني للصفقة عدة شركاء (أطراف ذات علاقة) وهم: عبدالله الناصر، ومحمد الناصر، وعبدالعزيز الناصر، وعبدالرحمن الناصر.ونوهت كلين لايف بتمويل الصفقة من الموارد الذاتية للشركة.طريقة تمويل الصفقة الموارد الذاتية للشركةيتوافق هذا الاستثمار مع استراتيجية شركة حياة النظافة في رفع كفاءة الحوكمة في تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة وتحقيق أفضل عائد مالي للشركة.وأفادت بأن كافة أنشطة وخدمات الشركة المستحوذ عليها تقدم لشركة حياة النظافة.وتوقعت خفض حجم التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وخفض للمصروفات والتكاليف.