ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 72.29 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - رافعة مضخة للنفط الخام في حوض بيرميان بولاية تكساس الأمريكية في صورة من أرشيف رويترز

الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط اليوم، مع توقع المتعاملين في السوق ارتفاع الطلب في الصين العام المقبل، بعد أن أعلنت بكين عن سياسة نقدية أكثر تيسيرًا لتحفيز النمو الاقتصادي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات أو 0.14 في المئة إلى 72.29 دولارًا للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.13 في المئة إلى 68.68 دولارًا.

وارتفعت واردات الصين من النفط الخام على أساس سنوي للمرة الأولى في سبعة أشهر في نوفمبر بما يزيد على 14 في المئة مقارنة بالعام السابق.

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