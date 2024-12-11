شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على الطرح العام لصندوق «الأهلي لقطاع البتروكيماويات الخليجي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت هيئة السوق المالية لشركة "الأهلي المالية" على طرح وحدات "صنـدوق الأهلي لقطاع البتروكيماويات الخليجي" طرحاً عاماً.

وقالت إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

ويجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة.

وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

ويجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق.

ويعني قرار الهيئة بالموافقة على الطرح أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

