شكرا لقرائتكم خبر عن مارك زوكربيرج يضيف 87 مليار دولار لثروته خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حلت أسهم شركة "ميتا" من بين أسهم الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا وفي العالم ذات الأداء الأفضل في عام 2024، مما نتج عنه زيادة هائلة في ثروة مؤسسها الشاب مارك زوكربيرج، الذي تميز من حيث زيادة ثروته على مليارديرات العالم الآخرين خلال العام الجاري، وفق ما ذكر موقع "بينزينجا" العالمي.

ووصلت أسهم ميتا إلى أعلى مستوياتها التاريخية عند 629.79 دولارًا يوم الجمعة الماضي وهو مما عزز ثروة الرئيس التنفيذي لميتا والمؤسس المشارك مارك زوكربيرج. مرتبة زوكربيرج بين المليارديرات يحتل زوكربيرج حاليًا المرتبة الثالثة بين أغنى الأشخاص في العالم بثروة تبلغ 215 مليار دولار، وفقًا لما قالت به شبكة بلومبرج الأمريكية.

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يتخلف مؤسس فيسبوك الذي يعد موقع التواصل الاجتماعي الأبرز في العالم بجانب مواقع التواصل الأخرى والبالغ من العمر 40 عامًا فقط عن ثروة إيلون ماسك مؤسس "تسلا" البالغة (362 مليار دولار) وجيف بيزوس (240 مليار دولار). حجم زيادة ثروة زوكربيرج تأتي الزيادة التي حققها زوكربيرج والتي بلغت 87.3 مليار دولار بعد الزيادة التي حققها ماسك والتي بلغت 133 مليار دولار خلال العام.

ويحتل بذلك زوكربيرج المرتبة الثانية من حيث أكبر الزيادات في الثروة يليه جينسن هوانج مؤسس "إنفيديا"و الذي أضاف 82.6 مليار دولار إلى ثروته ليحتل المرتبة الحادية عشرة في القائمة الخاصة بالملياريرات في أمريكا والعالم. على من يتفوق زوكربيرج؟ أصبحت قيمة ثروة زوكربيرج في الوقت الحالي أكبر من مجموع قيمة عدد من المليارديرات.

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ويتفوق زوكربيرج حالياً على المليادير الشهير وارن بافيت الرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير هاثاواي" والبالغة ثروته 147 مليار دولار ويعد تاسع أغنى رجل في العالم.

كما يتفوق زوكربيرج على كين جريفين الرئيس التنفيذي لشركة "سيتدال" والذي يحوز ثروة تقدر ب42.4 مليار دولار ما يجعله في المركز 37 من حيث الثراء.

كذلك يتفوق زوكربيرج على المليادير بيتر ثيل الذي تبلغ ثروته 15.9 مليار دولار ويأتي في المرتبة 141 من حيث الثراء على مستوى العالم.

وأيضاً يتفوق زوكربيرج على مارك كوبان المستثمر الشهير في الدوري الأمريكي للمحترفين والبالغة ثروته 8.1 مليار دولار ويحتل المرتبة 365 بين أغنى أغنياء العالم. تجاوز زوكربيرج لوارن بافيت يأتي تجاوز زوكربيرج لبوفيت في الوقت الذي تبرع فيه المستثمر الأسطوري المعروف باسم "عراف أوماها" بجزء من ثروته وتعهده بمواصلة القيام بذلك.

ومن المتوقع أن ترتفع ثروة بافيت بمقدار 27.2 مليار دولار في عام 2024 بفضل ارتفاع سعر أسهم شركة بيركشاير هاثاواي.

ويقدر أن يضيف جريفين وثيل وكوبان إلى إجمالي ثرواتهم في عام 2024 مبلغ 5.9 مليار دولار و6.7 مليار دولار و1.2 مليار دولار.

ومن المؤكد أن زوكربيرج مرتبط بثيل عبر الارتباط التاريخي بشركة ميتا التي كانت تُعرف سابقًا باسم فيسبوك حيث كان ثيل أول مستثمر خارجي في فيسبوك وحصل على جزء من ثروته من خلال كونه مستثمرًا مبكرًا في الشركة وبيع حصته على مر سنوات. قفزة أسهم ميتا وقيمتها السوقية تم تداول أسهم شركة ميتا بسعر يتراوح بين 317.77 دولارًا ومن بعدها قفزتها المضاعفة إلى 629.79 دولارًا على مدار الأسابيع الـ 52 الماضية.

وارتفعت أسهمها بنسبة 80% منذ بداية العام حتى يوم الجمعة.

وتقدر قيمة شركة ميتا التي تتباهى بنتائجها الفصلية القوية ونموها حاليا بأكثر من 1.5 تريليون دولار.