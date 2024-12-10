شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مصرفى: تجارب نهائية لإطلاق خدمة أبل باى للدفع رسميًا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال مصدر مصرفى مسؤول، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يتم حاليا إجراء التجارب النهائية لإطلاق خدمة أبل باى للدفع رسميًا فى مصر بمشاركة 3 بنوك هى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى CIB.

وأضاف المصدر، أنه سيتم إضافة البنوك الأخرى العاملة فى السوق المحلية تباعًا خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن خدمة أبل باى تتيح الدفع مقابل السلع والخدمات عند التجار بشكل سلس وآمن باستخدام تطبيق أبل باى على هواتف المحمول من شركة أبل.

كان المهندس إيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لنظم الدفع، أعلن قبل أيام أن البنك المركزى المصرى انتهى قبل أسابيع من تطوير المنظومة الوطنية لترميز البطاقات وتم الاعلان إطلاق الخدمة للعملاء اليوم.

جدير بالذكر أنه تم قبل أسابيع، تفعيل استقبال الحوالات الواردة وإضافتها لحظيا إلى حساب العملاء فى كافة البنوك من خلال شبكة المدفوعات اللحظية.



