شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب العالمى اليوم الثلاثاء 10-12-2024.. الصاغة تستجيب للبورصة والان مع تفاصيل الخبر

واصل الذهب العالمي مكاسبه لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء 10-12-2024 حيث حصل على دعم من تعهد الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم بزيادة التحفيز لدعم النمو ومزيد من التيسير النقدي، بينما تنتظر الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية للحصول على صورة أوضح لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي القادم.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 2673 دولار للأونصة، بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2661 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 2664 دولار للأونصة، في تحليل جولد بيليون لحركة الذهب في البورصة العالمية.

وارتفع سعر الذهب يوم أمس وسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 2676 دولار للأونصة مدعوم بإعلان البنك المركزي الصيني عن استكمال عملية شراء الذهب بعد توقف استمر 6 أشهر متتالية.

الذهب في مصر

وافتتح سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 10-12-2024 الآن في سوق الصاغة بمستهل تعاملات اليوم على ارتفاع بحوالي 5 جنيهات، وذلك عقب ارتفاعات في سعر أوقية الذهب العالمية، وفيما يلي سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 10-12-2024 الآن

أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 24 يسجل 4320 جنيها. عيار 21 يسجل 3780 جنيها. عيار 18 يسجل 3240 جنيها. الجنيه الذهب 30240 جنيها.

ارتفع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع بدعم من قرار البنك المركزي الصيني باستئناف مشترياته من الذهب بع توقف استمر 6 أشهر، هذا بالإضافة إلى استمرار الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات الجيوسياسية في سوريا وكوريا الجنوبية.

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم بشكل ملحوظ ليستكمل الارتفاع الذهب بدأه هذا الأسبوع بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية بالإضافة إلى تزايد الطلب على الذهب في ظل التطورات الجيوسياسية المحيطة بمصر بعد سقوط النظام الحاكم في سوريا.

واستطاع سعر الذهب في مصر عيار 21 اختراق المستوى 3700 جنيه للجرام، بعد أن حصل على الدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، ليتمكن من الاستفادة من هذا الزخم ويتجاوز المستوى 3750 جنيه للجرام بسهولة ليتداول حالياً تحت المستوى 3800 جنيه للجرام، واختراق هذا المستوى يدفعه إلى قمته الأخيرة عند 3850 جنيه للجرام.