شكرا لقرائتكم خبر عن مستفيدا من تراجع الدولار.. الذهب يرتفع للجلسة الثانية على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

تراجع مؤشر الدولار

ارتفاع مخزون مستودعات الجملة

الدمام - شريف احمد - أنهت أسعار العقود الآجلة للذهب تعاملات يوم الاثنين بارتفاع ملحوظ للجلسة الثانية على التوالي بعد ارتفاع يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.يأتي ذلك في ظل استمرار التفاؤل بخفض الفائدة الأمريكية في الأسبوع المقبل.كما ساعد استئناف البنوك المركزية لشراء المعدن الأصفر في دفع الأسعار للارتفاع.واستفاد سعر الذهب من تراجع سعر الدولار بشكل عام والتوترات الجيوسياسية في العالم.تراجع مؤشر قيمة الدولار إلى 80ر105 نقطة في تعاملات الصباح، قبل أن يسترد جزءًا من خسائره ليسجل 05ر106 نقطة.وارتفع سعر الذهب بمقدار 30ر26 دولار أي بنسبة 1% تقريبًا إلى 90ر2664 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي.وارتفع سعر الفضة بمقدار 0300ر1 دولار أي بنسبة 3ر3% تقريبًا إلى 216ر32 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي.في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0825ر0 دولار أي بنسبة 2% تقريبًا إلى 2210ر4 دولار للرطل.على صعيد الأنباء الاقتصادية أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة ارتفاع مخزون مستودعات الجملة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي في حدود التوقعات.وذكرت الوزارة أن المخزون ارتفع خلال أكتوبر بنسبة 2ر0%، وهو ما كان يتوقعه المحللون أيضًا بعد تراجعه بنسبة 2ر0% خلال الشهر السابق.جاء الارتفاع الطفيف لمخزون مستودعات الجملة مع ارتفاع مخزون السلع المعمرة بنسبة 1ر0%، في حين ارتفع مخزون السلع غير المعمرة بنسبة 3ر0% خلال أكتوبر.