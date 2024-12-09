شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة وتعيين عضو في لجنة المراجعة بـ«لانا الطبية» والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان على تداول

وعبدالله يوسف، حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من جامعة اليارموك.

ويكون تشكيل اللجنة برئاسة: محمد الجوعان، وعضوية كل من: هاني العقيلي، وعبدالله اليوسف، ومحمد المطرودي. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لانا الطبية قبول استقالة رئيس لجنة المراجعة عبدالمجيد سليمان محمد الدخيل من لجنة المراجعة وتعيين عبد الله إبراهيم طاهر اليوسف عضو لجنة المراجعة وتغير في تشكيل رئاسة اللجنة.ووفقا لبيان على تداول السعودية ، يمتلك عبد الله إبراهيم طاهر اليوسف خبرة عملية أكثر من 18 عاما في عدد من القطاعات المختلفة، تقلد عدد من المناصب التنفيذية لجهات تعمل في قطاعات مختلفة منها التامين والاتصالات والمقاولات والخدمات الاستشارية.وعبدالله يوسف، حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من جامعة اليارموك.ويكون تشكيل اللجنة برئاسة: محمد الجوعان، وعضوية كل من: هاني العقيلي، وعبدالله اليوسف، ومحمد المطرودي.