غرفة جازان تُنظّم ملتقى دعم الاستثمار في القطاع الجبلي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جازان

تنظّم غرفة جازان بعد غدٍ، ملتقى دعم الاستثمار في محافظات القطاع الجبلي بمنطقة جازان، تحت شعار “معًا نحو استثمار واعد”، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، وذلك بفندق جراند ميليون بمدينة جيزان.

وأوضح أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، أن الملتقى سيتضمن عقد العديد من ورش وجلسات العمل حول القطاع الجبلي الواقع والفرص والرؤية المستقبلية، ودور الموارد الطبيعية في دعم الاستثمار، وآفاق الاستثمار في القطاع الجبلي، ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التنمية الاقتصادية، إضافة إلى استعراض مجالات وفرص الاستثمار في القطاع الجبلي، ومناقشة الحلول الابتكارية لجذب المستثمرين.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع الجبلي، والمزايا الاقتصادية والسياحية التي تتميز بها المنطقة، في إطار رؤية المملكة 2030.

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