“ترشيد” تُطلق أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر بوفر مستهدف يبلغ 14%

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت كل من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) ومستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر، أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق المستشفى؛ وتهدف (ترشيد) من خلال المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في كافة المباني والبالغ عددها 10 مباني، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية.

وعن تفاصيل المشروع، بيَّن العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ترشيد” وليد بن عبدالله الغريري، أن الشركة قد قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المباني والمرافق التابعة، كما تبيّن للشركة أهمية تطبيق 9 معايير رئيسة تشمل أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة.

وتشمل المعايير تركيب نظام إدارة محطات التبريد وتركيب أجهزة ذات تردد متغير على مضخات المياه المبردة الأولية والثانوية، بالإضافة إلى تركيب نظام تحكم في وحدات التكييف المدمجة عن طريق منظمات الحرارة الذكية لتحسين أدائها، كما تشمل المعايير ترقية نظام إدارة المبنى للتحكم في وحدات مناولة الهواء، بالإضافة إلى إعادة تأهيل أنظمة الإضاءة عبر استبدال الإضاءة التقليدية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي.

ويقدر إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع بنحو 15 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك إلى حوالي 13 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، أي بنسبة خفض مستهدفة تبلغ 14%، وتعادل نسبة الوفر المستهدفة حفظ أكثر من 3 آلاف برميل نفط مكافئ، وخفض انبعاثات الكربون الضارة بحوالي ألف طن متري، وهو ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 20 ألف شتلة سنويًا.

وتسعى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

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