شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. إدراج وبدء تداول أسهم «جاهز» في السوق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية إدراج وبدء تداول شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات في السوق الرئيسية ابتداء من غد الثلاثاء.
وقالت إن إدراج شركة جاهز في السوق الرئيسية "تاسي" سيكون بالرمز (6017) في قطاع (الخدمات الاستهلاكية)، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.
وكانت تداول السعودية قد وافقت في 18 نوفمبر الماضي على طلب شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات الانتقال من نمو - السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.
وقالت إن إدراج شركة جاهز في السوق الرئيسية "تاسي" سيكون بالرمز (6017) في قطاع (الخدمات الاستهلاكية)، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.
وكانت تداول السعودية قد وافقت في 18 نوفمبر الماضي على طلب شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات الانتقال من نمو - السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.