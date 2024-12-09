الاقتصاد

غدا.. إدراج وبدء تداول أسهم «جاهز» في السوق الرئيسية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول إدراج وبدء تداول شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات في السوق الرئيسية ابتداء من غد الثلاثاء.
وقالت إن إدراج شركة جاهز في السوق الرئيسية "تاسي" سيكون بالرمز (6017) في قطاع (الخدمات الاستهلاكية)، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.
وكانت تداول السعودية قد وافقت في 18 نوفمبر الماضي على طلب شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات الانتقال من نمو - السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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