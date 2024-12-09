شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 8-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 8-12-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة السابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 2.289 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وبريميم هيلثكير جروب، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، والقاهرة للإسكان والتعمير، والمتحدة للإسكان والتعمير.البورصة تربح 19 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة السابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 2.289 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 988.6 مليون ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 113.4 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.05%، والعرب على 11.82%، واستحوذت المؤسسات على 32.07% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.92%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 97.4 مليون جنيه، 467.1 ألف جنيه، 742 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 27 مليون جنيه، 120.2 مليون جنيه، 692.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 31060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 38448 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 13651 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 8587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 11800 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 3227 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 8275 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1851 نقطة.

وصعدت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

صفقاتأعلنت الشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، بيع المساهم تامر محمد علي عبد الله، عدد 623.9 ألف سهم بسعر 1.815 جنيه بقيمة إجمالية 1.1 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.08% إلى 3.98%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات.

كما أعلنت شركة انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، بيع المساهم عمرو أحمد محمد، عدد 1.4 مليون سهم بسعر 3.26 جنيه بقيمة إجمالية 4.54 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 6.04% إلى 3.26%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركات بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير عدد 5 آلاف سهم، 962.5 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ومصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 41.5 ألف سهم، 260 ألف سهم، 4 ملايين سهم، على التوال.

واشترت إدارة شركتا بالم هيلز للتعمير، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 34 ألف سهم، 2834 سهمًا، واشترى مساهم رئيسي بشركتي العامة لصناعة الورق-راكتا، ومستشفى النزهة الدولي عدد 114.1 ألف سهم، 478.1 ألف سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وتعليم لخدمات الإدارة، وكونتكت المالية القابضة عدد 1.7 مليون سهم، 4.1 مليون سهم، 324 ألف سهم، 100 ألف سهم، مليون سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 239 سهمًا، 25 ألف سهم، 4 ملايين سهم، 338.5 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة المنصورة للدواجن عدد 37.8 ألف سهم.

مستشفى كليوباتراأعلنت شركة مستشفى كليوباترا، عن النتائج المالية المجمعة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحققت الشركة إيرادات نشاط بلغت 3.8 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح 601.8 مليون جنيه مقارنة مع 345 مليون جنيه.