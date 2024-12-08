شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات متفائلة لأسواق الأسهم الأمريكية في وول ستريت خلال 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر كريستوفر هارفي استراتيجي الأسهم في "ويلز فارجو" توقعات صعودية لسوق الأسهم في عام 2025 متوقعًا أن يصل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" إلى رقم قياسي كبير، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية. ارتفاع مؤشر الأسهم الأمريكية القياسي توقع هارفي قفزة ضخمة في مؤشر ستاندرد آند بورز إلى 7007 نقطة بحلول نهاية العام 2025 بزيادة 26% عن المستويات الحالية.

يتوقع هارفي بيئة اقتصادية مواتية، وتوسع هوامش أرباح الشركات وانتعاش نشاط عمليات الدمج والاستحواذ ما يدفع على الارتفاع.

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ويعتقد هارفي أن السوق سوف تتوسع إلى ما هو أبعد من أكبر أسهم التكنولوجيا مع أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 المتساوي الأوزان بشكل جيد. 2025 عام قوي للأسهم الأمريكية على الرغم من المخاوف الأولية بشأن معنويات السوق والتقييمات يشير تحليل هارفي إلى أن عام 2025 سيكون عامًا قويًا لمؤشر ستاندرد آند بورز 500.

يعد التوقع أعلى بسبع نقاط فقط من التوقع اللذان وضعهما "دويتشه بنك" و"يارديني ريسيرش" بأن ينهي مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عام 2025 عند مستوى 7000 نقطة.

قال هارفي في توقعاته للأسهم لعام 2025: "في المجمل نتوقع أن تفتتح إدارة ترامب بيئة كلية مواتية بشكل متزايد للأسهم في وقت سيقوم فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ببطء.. باختصار هذه هي الخلفية التي تستمر فيها الأسهم في الارتفاع". النمو الاقتصادي الأمريكي وأضاف هارفي أن الأسهم سترتفع في بيئة تستمر فيها هوامش الشركات في التوسع وينمو الاقتصاد الأمريكي بشكل أسرع من التوقعات الحالية البالغة 2.1% وهناك "فائدة طفيفة في أواخر عام 2025 من انتعاش نشاط عمليات الدمج والاستحواذ".

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ويرى هارفي أن هناك نهجا مشابهًا من توقعات "بنك أوف أمريكا" لعام 2025 والتي وضعت اعتبرت النمو الاقتصادي الأمريكي هام لتحفيز المكاسب في قطاعات عدة.

ويعتقد هارفي أن الفرصة الدورية سوف "تتعزز من خلال تعديلات الناتج المحلي الإجمالي التصاعدية والبيئة التنظيمية". توقعات بارتفاع وول ستريت وبعبارة أخرى، يعد هارفي أحدث صوت في وول ستريت يتوقع أن يستمر ارتفاع السوق في الاتساع من أسهم التكنولوجيا "السبعة الكبيرة" إلى 493 عضوًا آخرين في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وذكر هارفي في مذكرته أنه أراد في البداية "الميل إلى الاتجاه المعاكس" نظراً للمخاوف بشأن معنويات السوق الصعودية وتقييمات الأسهم المرتفعة والنمو الاقتصادي القوي.

ولكن هارفي كتب أن البيانات لم تدعم عاما ضعيفا أو سلبيا لمؤشر ستاندرد آند بورز 500.