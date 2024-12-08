“وزارة الصناعة” تطرح 22 موقعًا للمنافسة على رخص استغلال خامي البحص والرمل في منطقتي الشرقية وتبوك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، طرح 22 موقعًا للمنافسة للحصول على رخص محاجر مواد البناء، لاستغلال خامي البحص والرمل العادي في المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك.

وأوضحت الوزارة أن مواقع رخص محاجر مواد البناء المطروحة تشمل 10 رخص في المنطقة الشرقية، منها 5 رخص لخام البحص في مجمع كسارات المسناة شمال شرقي مدينة حفر الباطن، و5 رخص لخام الرمل العادي في مجمع “شمال غرب سلوى ، فيما تضم منطقة تبوك 12 موقع رخصة لخام البحص في مجمع جنوب وادي عمق، جنوب شرق محافظة حقل.

وأفادت الوزارة بأن استقبال الطلبات على مواقع الرخص المطروحة سيكون خلال الفترة من 10 – 19 ديسمبر الجاري، داعية المستثمرين والمهتمين إلى زيارة منصة “تعدين”؛ للاطلاع على كافة المعلومات اللازمة، مشيرةً إلى أن المنافسة تمر بأربع مراحل تبدأ باستيفاء متطلبات التأهيل، ثم الإعلان عن تأهيل المتنافسين، والبدء في عملية المزايدة على المواقع، يليها إعلان نتائج المزايدات والشركات الفائزة، وذلك تحقيقًا لأعلى معايير الشفافية في البيئة الاستثمارية لقطاع التعدين.

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