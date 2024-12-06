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شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية مصدري الأرز الباكستانية تسعى لتعزيز وجودها في السوق السعودي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت جمعية مصدري الأرز الباكستانية عن أملها رفع حصتها من صادرات الأرز للسوق السعودي بنسبة 25% خلال العامين القادمين، وذلك من خلال العمل على تطوير استراتيجيات جديدة لدخول شركاتها للمملكة؛ وبرفع معايير الجودة والمحافظة على أسعار تنافسية وبناء شراكات قوية مع التجار والمستوردين السعوديين.
جاء ذلك خلال لقاء وفد من جمعية مصدري الأرز الباكستانية، أمس، مع أمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد بن حمد العرينان، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الباكستاني فهد الباش.
يذكر أن اللقاء يأتي في سياق تفعيل دور القطاع الخاص في دعم توجهات المملكة لتعزيز أمنها الغذائي من خلال ضمان سلاسل الإمداد الغذائي وتنويع الموردين الدوليين.
جاء ذلك خلال لقاء وفد من جمعية مصدري الأرز الباكستانية، أمس، مع أمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد بن حمد العرينان، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الباكستاني فهد الباش.
الأرز الباكستانيوقال رئيس جمعية مصدري الأرز الباكستانية فيصل جهانجير: إن باكستان تصدر 114 ألف طن من الأرز إلى المملكة بقيمة 130 مليون دولار، وأن حصتها من السوق تمثل 70%، مؤكدًا أن الأرز الباكستاني يحقق معايير الجودة السعودية والعالمية.
يذكر أن اللقاء يأتي في سياق تفعيل دور القطاع الخاص في دعم توجهات المملكة لتعزيز أمنها الغذائي من خلال ضمان سلاسل الإمداد الغذائي وتنويع الموردين الدوليين.