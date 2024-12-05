شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

صعود المؤشرات

الدمام - شريف احمد - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 1.270 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 67.4 مليار جنيه.وصعد المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 0.02 %؛ ليصل إلى مستوى 30839.57 نقطة.كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.73 %؛ ليبلغ 8559.56 نقطة.وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي زاد بنحو 0.66 %؛ ليصل إلى 11746.58 نقطة.