شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض إلى 3705 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

أسعار الذهب اليوم

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في مصر، 4234.25 جنيه للبيع، و4211.5 جنيه للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس في مصر، 3881.5 جنيه للبيع، و3860.5 جنيه للشراء.انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في مصر إلى: 3705 جنيهات للبيع، و3685 جنيها للشراء.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس في مصر، 3175.75 جنيه للبيع، و3158.5 جنيه للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس في مصر، 2470 جنيها للبيع، و2456.75 جنيه للشراء.وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الخميس في مصر إلى: 2117.25 جنيه للبيع، و2105.75 جنيه للشراء.وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر، 29640 جنيها للبيع، و29480 جنيها للشراء.