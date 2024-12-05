شكرا لقرائتكم خبر عن محللون: سعر الذهب قد يتماسك عند 2600 دولار خلال متوسط 50 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.28% على الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وفق ما ذكرت منصة إف إكس الأمريكية. وزاد سعر الذهب بوتيرة ثابتة، حيث كان المعدن الأصفر كان مدعومًا بضعف الدولار الأمريكي بشكل عام، وتم تداول الذهب عند 2644 دولارًا.

كما وسعت السبائك مكاسبها مع تجاهل المتداولين لبيانات الوظائف الأمريكية المتفائلة الصادرة عن وزارة العمل. الذهب وتوقعات أسعار الفائدة ارتفع عدد الوظائف الشاغرة في البلاد بشكل حاد، مما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال قوية.

في هذا الأسبوع ، سيتم الكشف عن المزيد من بيانات الوظائف الأمريكية لشهر نوفمبر وقد تمنع البيانات الإيجابية لطلبات البطالة الأولية يوم الخميس وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في ديسمبر. الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد قالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو :"إن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد حيث يتجه التضخم إلى 2% بينما يظهر سوق العمل قوة".

وأضافت دالي: "يتعين علينا أن نستمر في إعادة معايرة السياسة النقدية سواء كان ذلك في ديسمبر أو في وقت لاحق".

كما علقت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوجلر بأن سوق العمل قوي وأنها ترى الاقتصاد "في وضع جيد بعد إحراز تقدم كبير في السنوات الأخيرة نحو أهداف الحد الأقصى من العمالة واستقرار الأسعار". مقارنات أسعار الذهب والسندات ارتفعت أسعار الذهب على الرغم من ارتفاع العائدات الحقيقية للسندات بمقدار ثلاث نقاط أساس ونصف إلى 1.966%.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 4.226%.

كما لم يتغير مؤشر الدولار الأمريكي تقريبًا ببقاءه حول مستوى 106.33. بيانات أمريكية أفضل من المتوقع كشف تقرير فرص الوظائف لشهر أكتوبر عن وجود 7.74 مليون وظيفة شاغرة وهو ما يتجاوز التوقعات البالغة 7.48 مليون وظيفة ويمثل تحسناً عن 7.37 مليون وظيفة في سبتمبر.

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كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في نوفمبر إلى أعلى مستوى له منذ يونيو مما عزز البيانات السابقة لشركة "إس آند بي جلوبال" والتي تشير إلى نشاط تصنيع قوي في الولايات المتحدة واقتصاد مرن.

ووفق المعطيات فهناك احتمالية بنسبة 70% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر في حين تشير بيانات مجلس شيكاغو للتجارة إلى تخفيف بمقدار 17 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024. توقعات سعر الذهب: 2600 دولار للأونصة يرى محللون إن سعر الذهب قد يتماسك عند مستوى 2600 دولار خلال متوسط 50 يومًا بينما لا يزال الاتجاه الصعودي للذهب مستقرًا.

واستقرت الأسعار في نطاق 2600-2650 دولارا للأوقية خلال الأيام الخمسة الماضية للتداول. صعود طفيف في المعدن الأصفر وفشل المعدن غير المدر للعائد في تحقيق قفزة فوق المتوسط المتحرك البسيط لخمسين يوما عند 2688 دولارا والذي بمجرد اختراقه قد يمهد الطريق للمشترين للوصول إلى مستوى 2700 دولار.

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وأفادوا بأنه بمجرد اختراق هذا المستوى فقد يصل السعر إلى 2790 دولارا للأوقية.

وعلى العكس من ذلك، إذا هبطت أسعار الذهب إلى ما دون مستوى 2600 دولار، فقد تمتد إلى المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 2576 دولار.

وفي حالة حدوث المزيد من الضعف فإن مستويات الدعم التالية ستكون 2550 دولار تليها أدنى مستوياتها عند 2536 دولار.