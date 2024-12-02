شكرا لقرائتكم خبر عن 226.9 مليار ريال النقد المتداول خارج المصارف في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

النقد المتداول خارج المصارف

الدمام - شريف احمد - أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، أن النقد المتداول خارج المصارف في السعودية بلغ خلال شهر أكتوبر الماضي، 226.991 مليار ريال.وبحسب نشرة "ساما" ارتفع النقد المتداول خارج المصارف في أكتوبر على أساس شهري بنسبة 0.9%، بينما ارتفع بنسبة 9.2% على أساس سنوي.أفادت بأن النقد المتداول خارج المصارف يتوزع على النقد لدى المصارف، إضافة إلى النقد خارج البنك المركزي.وأشارت إلى أن النقد خارج البنك المركزي بلغ في شهر أكتوبر الماضي، 247.745 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 0.5%، على أساس شهري، و7.3% على أساس سنوي.وذكرت النشرة أن النقد لدى المصارف بلغ في شهر أكتوبر الماضي، 20.754 مليار ريال، منخفضا على أساس شهري وسنوي بنسبة، 3.9%، و9.9% على التوالي.