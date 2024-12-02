شكرا لقرائتكم خبر عن 1.6 تريليون ريال حجم الأصول الاحتياطية السعودية بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

الأصول الاحتياطية

النقد الأجنبي

الدمام - شريف احمد - انخفضت الأصول الاحتياطية للسعودية بالخارج إلى 1.632 تريليون ريال، على أساس شهري، خلال شهر أكتوبر الماضي.ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" انخفضت الأصول الاحتياطية للسعودية بالخارج بنسبة 4.7% على أساس شهري، بينما ارتفعت بنسبة 2.2% على أساس سنوي.أفادت بأن الأصول الاحتياطية تتوزع على استثمارات في أوراق مالية في الخارج، ونقد أجنبي وودائع في الخارج، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب النقدي.وأوضحت أن الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج بلغت في شهر أكتوبر الماضي، 1.017 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 3.1%، على أساس سنوي، بينما انخفضت بنسبة 0.5% على أساس شهري.وذكرت أن النقد الأجنبي والودائع في الخارج بلغت في أكتوبر الماضي، 522.621 مليار ريال، منخفضة بنسبة 12.4% على أساس شهري، بينما ارتفعت بنسبة 0.8% على أساس سنوي.وأشارت إلى أن وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بلغ في شهر أكتوبر الماضي، 12.413 مليار ريال، منخفضا بنسبة 1.8% على أساس شهري، و 8% على أساس سنوي.وبلغت حقوق السحب الخاصة في أكتوبر الماضي، 78.424 مليار ريال، منخفضة بنسبة 1.8%، بينما ارتفعت بنسبة 2% على أساس سنوي.