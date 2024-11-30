شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإغلاق.. ماذا جاء في نتائج بورصة موسكو اليوم السبت؟ والان نبدء بالتفاصيل

بورصة موسكو

سعر صرف الروبل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 30.12 نقطة، ما نسبته 1.18%.وجاء هذا مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليصل إلى 2578.00 نقطة.وأنهى مؤشر RTS منخفضًا بمقدار 21.30 نقطة، أي بنسبة 2.91%، مقارنة بالإغلاق السابق، ليبلغ 753.78 نقطة.كان حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.وخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.84 روبل، مقارنة بسعر صرف اليوم السابق، ليصل إلى 107.7409 روبلات.كما خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.83 روبل، ليصل إلى 114.3149 روبلًا.بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 5.8 كوبيكات، ليبلغ 14.7233 روبلًا.