شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط على سعر الذهب عند مستوى 2630 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية حركة تداول هادئة محصورة في نطاق ضيق أدنى بقليل من 2630 دولارا للأوقية، حيث تدهورت معنويات السوق بعد تعليقات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حيث هدد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على جميع المنتجات القادمة من كندا والمكسيك ورسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع القادمة من الصين في منشورات على موقعه الإلكتروني تروث سوشيال، وفق ما ذكرت منصة إف إكس ستريت. طلب ضعيف نسبياً على الذهب ظل الطلب على أصول الملاذ الآمن ضعيفًا نسبياً طوال النصف الأول من التداول مما أبقى تداول الذهب مقابل الدولار في نطاق محدود.

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ويترقب المستثمرون العديد من الأحداث اليوم الأربعاء بسبب إغلاق الأسواق الأمريكية نشاطها يوم الخميس وسط عطلة عيد الشكر، علاوة على نشر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ومقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومراجعة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث وأرقام التوظيف الأسبوعية من بين تقارير ثانوية أخرى. توقعات سعر الذهب على المدى القصير يحوم سعر ذهب نحو الهبوط بينما يستمر المتوسط المتحرك البسيط لــ20 يوميًا في الهبوط مما يوفر مقاومة عند حوالي 2,662.00 دولارًا.

وفي الأسبوع الماضي، سجل الذهب أقوى مكاسبه الأسبوعية منذ مارس 2023 بسبب حرب أوكرانيا حيث ارتفع بنسبة 6% وتجاوز مستوى 2700 دولار للمرة الأولى في أسبوعين.

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وبهذا يتمكن الذهب أيضاً من تحدي ارتفاع قيمة الدولار وخفض توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقاً للعقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي فإن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر لم يتم تسعيره إلا بنسبة 50%. لماذا انخفض سعر الذهب؟ وانخفض الذهب 3.2% الاثنين في أكبر تراجع يومي له في أكثر من خمسة أشهر على خلفية أجواء التهدئة في لبنان بالإضافة إلى ترشيح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لسكوت بيسنت وزيرا للخزانة الأمريكية في إدارته.

وفي الوقت ذاته، قال الكرملين إنه لاحظ أن دائرة ترامب تتحدث عن خطة محتملة لإحلال السلام في أوكرانيا.

علاقة عكسية بين الدولار والذهب

وذكرت سوني كوماري المحللة الاستراتيجية للسلع الأولية في "إيه إن زد" :"انخفاض المخاطر الجيوسياسية يؤدي إلى تراجع سعر الذهب" مضيفة أن صعود الدولار يقلل أيضا من إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن.

وارتفع الدولار 0.3% بعدما تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين، مما قلل جاذبية المعدن الأصفر لحاملي العملات الأخرى.