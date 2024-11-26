شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز تنمية مدينة بدر يتفقد 4704 وحدات سكنية بالمرحلة الـ2 لسكن موظفي العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولو الجهاز بجولة تفقدية بمشروع 196عمارة بها4704 وحدات سكنية بالمرحلة الثانية لسكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة "زهرة العاصمة"، بالامتداد الشرقي بالمدينة، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

وتابع المهندس محمد عبد العزيز عامر، بعض الملاحظات التي تم التنبيه عليها فى الزيارة الماضية من أعمال تنسيق الموقع، وأعمال الزراعة والنظافة، حيث قامت الشركات بالانتهاء من بعض الملاحظات وجارٍ تلافى الباقي منه.

كما تابع المهندس محمد عبدالعزيز عامر، بعض أعمال الزراعة والنظافة والإنارة بالمنطقة، مشدداً على تلافي جميع الملاحظات من أعمال صيانة المرمات بالطرق والإنترلوك وأعمال الزراعة والعمل على متابعة أعمال زراعة المسطحات الخضراء.