شكرا لقرائتكم خبر عن فى الحج السياحى.. ما ضوابط السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446هــ، والتي اعتمدها وزير السياحة والآثار شريف فتحي، الضوابط الخاصة بسكن الحجاج المصريين في مكة المكرمة والمدينة والمنورة.

والضوابط هي:

1. تتولى لجان الوزارة المتواجدة بالأراضي السعودية القيام بإجراء المعاينات اللازمة للسكن الذي تتقدم به الشركة السياحية والذي لم يسبق معاينته بالمواسم السابقة للتأكد من مطابقته للضوابط وعدم تسكين الحجاج بالميزانين أو دور الخدمات أو الأسطح..... الخ، وتحرير نموذج الكتروني للمعاينة بذلك عقب استيفائه ميدانياً، وفيما يخص الفنادق التي تم معاينتها في المواسم السابقة يتم اعتمادها بعد إعادة مطابقتها ميدانياً وفقاً لنموذج المعاينة الصادر في حينه وتحرير نموذج الكتروني للمطابقة جديد وفقًا لذلك، وذلك لمعاينة المستجدات الخاصة بسكن الحجاج المصريين في ضوء النهضة العمرانية الشاملة بكل من مكة المكرمة والمدنية المنورة، وفى كل الأحوال يجب أن يكون السكن مُدرج على المسار الإلكتروني السعودي.

2. السماح لمن يرغب من الشركات السياحية بالمراجعة على المسار الإلكتروني - دون سفر مندوب عنها إلى الأراضي السعودية للمعاينة - وتفويض الغرفة في ذلك ( شريطة مطابقة أو معاينة السكن من قبل لجنة المعاينات الخاصة بالوزارة والمتواجدة بالأراضي السعودية).

3. يتم مطابقة فنادق الخمس نجوم التي بها ملاحق أو ذات إمتداد من قبل لجنة المعاينات وإعتمادها للسكن.

4. ضرورة توفير شاتل باص من وإلى الحرم للسكن الواقع بعد (1250) مترا، وأن يكون الفندق مُرخص إيواء سياحي على الأقل للمستوي الإقتصادي والبرى.

5. أقصى مسافة مسموح بها بمكة المكرمة (4000) متر من الحرم المكي ، بالإضافة الى المناطق التي سبق الموافقة عليها من قِبل الوزارة بالمواسم السابقة.

6. أقصى مسافة مسموح التسكين بها بالمدينة المنورة (1250) مترا من الحرم النبوي الشريف، شريطة توفير شاتل باص من وإلى الحرم للسكن الواقع بعد (1000) متر.

7. يُسمح بتسكين الحجاج بالمناطق الجديدة التي بها خدمات ولم يتم معاينتها من قبل شريطة إعتمادها من قِبل لجان المعاينة بالوزارة.