شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأجهزة المنزلية: استقرار الأسواق بعد ارتفاع الطلب بالربع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

كشف وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، عن استقرار سوق الأجهزة الكهربائية في مصر، وحدوث زيادة في الطلب على أجهزة التكييف والمراوح بسبب ارتفاع حرارة الطقس ودخول موسم الصيف.

وقال أبو سمرة، إن سوق الأجهزة الكهربائية بشكل عام يشهد استقرارا على مستوى الأسعار، حيث تراجعت الأسعار إلى نحو 30% خلال الربع الثاني من 2024، ومؤكدًا أن الوقت الحالي يشهد السوق ثباتًا ملحوظًا دون تأثر السوق بحركة الدولار الأخيرة

وأكد وافي أبو سمرة، أن الارتفاعات الاخيرة للوقود والدولار لم يؤثران على أسعار الأجهزة الكهربائية وسيتم امتصاصها من قبل التجار واصحاب المصانع.

وقال أبو سمرة، إن سوق الأجهزة الكهربائية بشكل عام يشهد استقرارا على مستوى الأسعار، حيث تراجعت الأسعار إلى نحو 30%، بعد توافر المعروض بعد قرارات 6 مارس، والإفراج عن مستلزمات الإنتاج، استطاعت الدولة تدبير العملة الصعبة، وتسارعت وتيرة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، كل هذا أدى إلى تخفيض الأسعار.