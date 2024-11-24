شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «العبيكان للزجاج» إلى 8.9 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 3 ملايين ريال بسبب دخول الشركة في استثمار جديد وتحمل الجزء الخاص بالشركة من تكاليف التأسيس ومصروفات ما قبل التشغيل لاستثمارها في الشركة التابعة (المسبك السعودي لصب الألومنيوم) بسبب طريقة المعالجة المحاسبية لهذا الاستثمار (توحيد القوائم المالية) مما ترتب عليه مصاريف إضافية تم عكسها على قائمة الدخل للشركة في الفترة الحالية.

ويعود سبب انخفاض صافي الأرباح على أساس ربعي، نتيجة: انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة بسبب انخفاضها عالمياً.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 3 ملايين ريال بسبب دخول الشركة في استثمار جديد وتحمل الجزء الخاص بالشركة من تكاليف التأسيس ومصروفات ما قبل التشغيل لاستثمارها في الشركة التابعة (المسبك السعودي لصب الألومنيوم) بسبب طريقة المعالجة المحاسبية لهذا الاستثمار (توحيد القوائم المالية) مما ترتب عليه مصاريف إضافية تم عكسها على قائمة الدخل للشركة في الفترة الحالية.

ويعود سبب انخفاض صافي الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة بسبب انخفاضها عالمياً.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 8 ملايين ريال بسبب دخول الشركة في استثمار جديد وتحمل الجزء الخاص بالشركة من تكاليف التأسيس ومصروفات ما قبل التشغيل لاستثمارها في الشركة التابعة (المسبك السعودي لصب الألومنيوم) بسبب طريقة المعالجة المحاسبية لهذا الاستثمار (توحيد القوائم المالية) مما ترتب عليه مصاريف إضافية تم عكسها على قائمة الدخل للشركة في الفترة الحالية. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة العبيكان للزجاج في الربع الثالث من 2024 بنسبة 49.4% إلى 8.9 مليون يال، مقارنة بـ17.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب انخفاض صافي الأرباح إلى: انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة بسبب انخفاضها عالميا.وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 3 ملايين ريال بسبب دخول الشركة في استثمار جديد وتحمل الجزء الخاص بالشركة من تكاليف التأسيس ومصروفات ما قبل التشغيل لاستثمارها في الشركة التابعة (المسبك السعودي لصب الألومنيوم) بسبب طريقة المعالجة المحاسبية لهذا الاستثمار (توحيد القوائم المالية) مما ترتب عليه مصاريف إضافية تم عكسها على قائمة الدخل للشركة في الفترة الحالية.ويعود سبب انخفاض صافي الأرباح على أساس ربعي، نتيجة: انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة بسبب انخفاضها عالمياً.وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 3 ملايين ريال بسبب دخول الشركة في استثمار جديد وتحمل الجزء الخاص بالشركة من تكاليف التأسيس ومصروفات ما قبل التشغيل لاستثمارها في الشركة التابعة (المسبك السعودي لصب الألومنيوم) بسبب طريقة المعالجة المحاسبية لهذا الاستثمار (توحيد القوائم المالية) مما ترتب عليه مصاريف إضافية تم عكسها على قائمة الدخل للشركة في الفترة الحالية.ويعود سبب انخفاض صافي الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة بسبب انخفاضها عالمياً.وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 8 ملايين ريال بسبب دخول الشركة في استثمار جديد وتحمل الجزء الخاص بالشركة من تكاليف التأسيس ومصروفات ما قبل التشغيل لاستثمارها في الشركة التابعة (المسبك السعودي لصب الألومنيوم) بسبب طريقة المعالجة المحاسبية لهذا الاستثمار (توحيد القوائم المالية) مما ترتب عليه مصاريف إضافية تم عكسها على قائمة الدخل للشركة في الفترة الحالية.