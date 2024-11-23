شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يتفقد محطة تحويل الربط المصرى السعودى جهد 500 بمدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

تفقد صباح اليوم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى زيارة ميدانية محطة تحويل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية جهد 500 كيلو فولت تيار مستمر بمدينة بدر.

واستمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى شرح تفصيلي من المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن سير العمل بالمشروع ونسبة الإنجاز، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني وتشغيل المرحلة الأولى فى مايو المقبل بقدرة 1500 ميجا وات.

وحضرت الإجتماع المهندسة صباح مشالى نائب الوزير و المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتم استعراض خطة العمل الحالية ومراجعة تنفيذ ماتم التوجيه به خلال الاجتماعات السابقة وموقف وصول المعدات وفتح الاعتمادات وحجم تنفيذ الاعمال ومدى توافق ذلك مع المخطط الزمنى، وكذلك التعاون والتنسيق بين كل الأطراف المعنية لدعم العمل وزيادة عدد الورادى والانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بارتفاع الأبراج فى مناطق المرتفقات المحيطة بالمطارات وعبور خطوط البترول وقناة السويس وبعض المناطق الأخرى فى مسار خط الربط.

وأكد الدكتور محمود عصمت، أن مشروع الربط الكهربائي بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة يعد نواة لربط عربى فى المستقبل، وسينعكس على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى، والذى يصبح تتويجاً لعمق العلاقات المصرية ـ السعودية عبر التاريخ ويأتي مكملاً وداعماً لرؤيتى كلا البلدين (2030)، مشير الى مواصلة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وإضافة قدرات جديدة من الطاقات النظيفة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي.



جانب من الزيارة



جانب من المحطة



جولة الوزير