مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية، على تباين، في ختام جلسة التداولات.

فقد أنهى المؤشر “ستاندرد اند بورز” 500 التداول مرتفعا بواقع 0.31 نقطة ليصل إلى 5916.83 نقطة.

بينما تراجع المؤشر “ناسداك” المجمع 22.38 نقطة ليغلق عند 18965.59 نقطة.

وبدوره، صعد المؤشر “داو جونز” الصناعي 138.98 نقطة لينهي الجلسة عند 43407.92 نقطة.

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