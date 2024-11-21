شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، داخل البنوك المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزيوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك المركزي، 49.67 جنيه للشراء، و49.81 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهليوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري، 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصرواستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك مصر، عند: 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الإسكندرية، 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويسوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قناة السويس، 49.70 جنيه للشراء، و49.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدوليوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلاميواستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك فيصل الإٍسلامي، عند: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلاميوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في مصرف أبوظبي الإٍسلامي، 49.71 جنيه للشراء، و49.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنيوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الكويت الوطني، 49.70 جنيه للشراء، و49.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطنيواستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قطر الوطني، عند: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع.
محمد يوسف
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