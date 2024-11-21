شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، داخل البنوك المصرية. سعر الدولار في البنك المركزي وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك المركزي، 49.67 جنيه للشراء، و49.81 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري، 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك مصر، عند: 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الإسكندرية، 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قناة السويس، 49.70 جنيه للشراء، و49.80 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك فيصل الإٍسلامي، عند: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في مصرف أبوظبي الإٍسلامي، 49.71 جنيه للشراء، و49.80 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الكويت الوطني، 49.70 جنيه للشراء، و49.80 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قطر الوطني واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قطر الوطني، عند: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع.



