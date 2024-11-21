شكرا لقرائتكم خبر عن البنك السعودي للاستثمار: بدء طرح صكوك رأس مال مقومة بالدولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن البنك السعودي للاستثمار انتهاء طرح صكوك رأس مال إضافية من الشريحة الأولى مستدامة ومقومة بالدولار.
وكان البنك قد أعلن على موقع تداول السعودية، أمس، بدء طرح صكوك رأس مال إضافية من الشريحة الأولى مستدامة ومقوّمة بالدولار وطرحها على مستثمرين مؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها.
ونوه البنك بتسوية إصدار الصكوك بتاريخ 25/05/1446هـ (الموافق 27/11/2024م).
وأضاف أن قيمة الطرح 750 مليون دولار، فيما يبلغ العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 3,750 صك.
وأفاد بأن القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 200 ألف دولار، فيما يبلغ عائد (الصك/ السند) 6.375% (في السنة).
وأشار إلى أن مدة استحقاق (الصك/ السند) دائمة (بدون تاريخ استحقاق)، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات.
ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة كما تم تفصيله في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.
وستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية.
ونوه بطرح الصكوك وبيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما يتم تعديله.
وكان البنك قد أعلن على موقع تداول السعودية، أمس، بدء طرح صكوك رأس مال إضافية من الشريحة الأولى مستدامة ومقوّمة بالدولار وطرحها على مستثمرين مؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها.
ونوه البنك بتسوية إصدار الصكوك بتاريخ 25/05/1446هـ (الموافق 27/11/2024م).
وأضاف أن قيمة الطرح 750 مليون دولار، فيما يبلغ العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 3,750 صك.
وأفاد بأن القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 200 ألف دولار، فيما يبلغ عائد (الصك/ السند) 6.375% (في السنة).
وأشار إلى أن مدة استحقاق (الصك/ السند) دائمة (بدون تاريخ استحقاق)، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات.
ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة كما تم تفصيله في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.
وستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية.
ونوه بطرح الصكوك وبيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما يتم تعديله.